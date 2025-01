Newsagent.it - Marca 2025, Tonitto 1939 presenta i nuovi gelati al Panmoro Bauli e al Croissant al pistacchio. L’azienda ligure esporrà anche il nuovo Gelato Galatine

, azienda leader in Italia per il sorbetto, per ilsenza zuccheri aggiunti e per i“speciali” come High Protein e Vegan, sarà una delle aziende protagonista di, l’unico appuntamento in Italia interamente dedicato ai prodotti food e non food adel Distributore, che si svolgerà a Bologna il 15 e il 16 gennaio.La storica realtàcon sede a Genova, che esporta in più di 30 Paesi nel Mondo,i suoi più importanti prodotti all’interno del Padiglione 29 Stand D 32.Tra le tante novità,presenterà ilal gustoe ilal gustoal, entrambi realizzati in collaborazione con la storica azienda veronese. L’innovativosi estendealla categoriagrazie al lancio delgusto omonimo: una base dial cioccolato, arricchita da un soffice dolce al cacao in pezzi per richiamare l’esperienza del prodotto originale.