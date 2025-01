Ilgiorno.it - Mamadi Tunkara massacrato con 11 coltellate. Djiram resta in carcere: “Ero geloso, ma non volevo uccidere”

Bergamo – Ha colpito con brutalità. Si è fermato soltanto per l’intervento dei passanti. Sono undici leche ha inferto: quella letale al cuore. Altre due profonde al torace e al polmone. “Ho rovinato due vite, ma non”. Sono le parole che ha pronunciato ieri mattina Sadate, ventottenne originario del Togo, durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto per omicidio davanti al gip Storto. Convalida che è arrivata nel pomeriggio. Il pm Marchina contesta la premeditazione e i futili motivi. Dall’autopsia, effettuata ieri mattina al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è emerso altro. Le undicinon hanno dato scampo a, 36 anni, originario del Gambia, ucciso il 3 gennaio in via Tiraboschi, in pieno centro di Bergamo, nella zona dello shopping, tra il vivai della gente e le vetrine dei negozi che si stavano preparando ai saldi invernali.