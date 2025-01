Lui sotto il piumone da solo… Scandalo al Grande Fratello Lorenzo esagera sul concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Luile coperte, da solo.”. Scoppia un nuovoal: uno dei concorrenti sorpreso a letto in un momento di intimità dagli altri inquilini. Le telecamere non hanno mostrato nulla di quanto sarebbe avvenuto, ma a raccontare tutto è statoSpolverato. Il modello milanese, ieri sera, si trovava in giardino insieme a Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, e con una battuta ha fatto riferimento a questo episodio. La dichiarazione, apparentemente scherzosa, ha immediatamente suscitato la furia del pubblico contro Spolverato.I commenti sono contrastanti: alcuni criticanodicendo “Parla proprio lui, dopo quello che ha fatto.”, mentre altri sostengono che si tratti di una bufala inventata dallo stesso Spolverato. Non è la prima volta che al GF vengono messe in circolazione voci tendenziose da parte di alcuni concorrenti per screditare i rivali all’interno della Casa.