Oasport.it - LIVE Voluntari 2005-Scandicci, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 8-14 buon avvio delle toscane!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-16 Gira troppo il colpo sul primo tempo Carol, out.11-16 Galleggia sul nastro e cade sul campo diil pallone giocato da Kokkonen.10-16 Passa tra le mani di Ognjenovic il mani out sulla parallela di Radosova.9-16 Primo tempo Carol su ricezione rapida e positiva di Castillo.9-15 Secondo errore in battuta per Antropova.8-15 Ognejenovic dà le spalle a Carol e poi manda la palla dall’altra parte in pallonetto!TIME OUT8-14 Tutto facile per Antropova con la parallela ben assestata. Lavora bene il contrattacco!8-13 Sbaglia in battuta Lukasik.8-12 Mani out Buterez.7-12 ANTROPOVA, la schianta nei 4 metri.7-11 Radosova dxa posto 4 dopo la sporcatura di Nwakalor.6-11 Lukasik passa sotto rete.5-11 Attacco vincente di Bajema da posto 4.