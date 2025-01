Oasport.it - LIVE Voluntari 2005-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: primo set ben gestito dalle ragazze di Gaspari

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Diagonale al bacio di Antropova che chiude uno scambio lungo e combattuto.0-1 Muro Antropova!SECONDO SET0-1 ACEE RUDDINS,punto per la numero 6. Bene così.20-24 Tap-in Carol.20-23 Terzo errore al servizio di Antropova.19-23 In rete la battuta di Gheti.TIME OUT19-22 Out la diagonale da posto 2 di Antropova.18-22 Murata Carol da Todorova. Che giocata della bulgara.17-22 Radosova sfrutta il ritardo di Carol e muro e colpisce in diagonale!TIME OUT16-22 Missile di Antropova in diagonale, non basta il tentativo di difesa delle romene.16-21 NWAKALOR! Forte al centro intempo.16-20tempo Lukasik. Risponde bene ora.15-20 Out il servizio di Axinte.15-19 Kokkonen trova il varco tra il muro di