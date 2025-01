Oasport.it - LIVE Porto-Milano 0-3, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: successo agevole per la Vero Volley

Leggi su Oasport.it

22.55sicuramente più propositiva, e di conseguenza leggermente più fallosa delle avversarie. 46 a 30 gli attacchi vincenti, a fronte di 18 errori a 11. Da sottolineare i ben dieci muri messi a referto in quest’incontro. MVP assegnato a Helene Cazaute: la transalpina si è distinta grazie a una prestazione da tredici punti totali messi a segno e una sequela di giocate spettacolari, degne di una giocatrice del suollo.22.52 Serviva una vittoria netta per le ragazze di coach Lavarini,che non è tardato ad arrivare.conquista tre punti vitali per continuare a sperare nella prima posizione della pool C quando siamo giunti ormai a una giornata dal termine. Unico neo dell’incontro è il piccolo passaggio a vuoto nel secondo set, il quale stava per terminare nelle mani delle avversarie, certamente non insormontabili nel complesso.