Ilrestodelcarlino.it - Litigio per un parcheggio a Pesaro: “Ha preso l’ascia e mi ha rotto l’auto”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 gennaio 2025 – “Haun’ascia e mi ha spaccato il vetro anteriore delperché non voleva che parcheggiassi davanti alla sua proprietà”. E’ quanto racconta Valentin Ababi, meccanico di 42 anni, che lunedì scorso ha vissuto una brutta avventura a Pantano. “Ho presentato denuncia ai carabinieri nei confronti di quell’uomo che, senza un perché, mi ha attaccato. Ero andato in una lavanderia a gettoni e, in attesa del termine della lavatrice, avevo parcheggiato la mia auto davanti ad una saracinesca. Dopo circa 10 minuti è uscito dalla porta di un condominio un uomo che mi ha detto: ‘devi spostare la tua macchina perché questa è proprietà privata’. Io gli ho risposto che avevo lasciatolì in attesa di finire il lavaggio nella vicina lavanderia a gettoni e lui mi ha risposto: ‘Voi stranieri siete venuti qui e mi stai comandando per quello che devo fare io’.