.com - L’idrogeno può essere l’alternativa alle auto elettriche?

Leggi su .com

potràun’alternativa all’energia elettrica per le? Una domanda che i fri delletermiche si pongono a cui è ora di dare una risposta.è disponibile in abbondanza, è pulito, a contatto con l’aria produce acqua, e permette rifornimento rapido come per benzina e diesel.Dunque, ci sono solo aspetti positivi? Ovviamente no.pone diverse sfide che vanno prese in considerazione per comprendere se valga o meno la pena preferirlobatterie.L’estrazione mineraria per leè un problema?Il fascino del: pulizia ed energiaÈ l’elemento più leggero e abbondante dell’universo, ha un’attrattiva unica. Quando reagisce con l’ossigeno, genera solo acqua come sottoprodotto, rilasciando energia in abbondanza. Queste caratteristiche lo rendono un potenziale carburante pulito del futuro.