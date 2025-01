Lapresse.it - Leni e Lotti, le star dello zoo di Berlino: nuova stanza dei giochi per i loro 5 mesi

Le piccole, cucciole di pandazoo di, si preparano a festeggiare iprimi cinquecon una grande novità: l’esplorazione delladei. Secondo un comunicatozoo, le due panda sono ormai abbagrandi per lasciare ilbox e godere di un ambiente più spazioso e stimolante.Laarea, pensata appositamente per, offre ampio spazio per gattonare, arrampicarsi ed esplorare, sotto la costante supervisione della madre Meng Meng, di undici anni. Durante il giorno, le due cucciole trascorrono il tempo nelladei, mentre la sera fanno ritorno albox.Il personale del parco spera che questo passaggio sia fondamentale per ilsviluppo fisico e comportamentale, fornendoopportunità di apprendimento e crescita in un ambiente più naturale e dinamico.