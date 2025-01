Quotidiano.net - L’Autogrill è vicino Lodi. Ma potrebbe aver vinto un tifoso toscano di hockey

SOMAGLIA (essere undell’Club Forte dei Marmi a essersi intascato la maxi vincita di cinque milioni di euro, primo premio della Lotteria Italia i cui numeri sono stati estratti lunedì sera durante la trasmissione televisiva Affari tuoi. La possibilità che il tagliando sia finito sulla costa versiliese sembra essere più di un’ipotesi e la circostanza sarebbe avvalorata dal racconto che ieri viaggiava di bocca in bocca come un tam tam nel Bassogiano. Sembra infatti che il 4 gennaio scorso, un gruppo di supporter, una cinquantina, di ritorno dalla trasferta giocata acontro l’Amatori, mito locale dello sport a rotelle, si sia fermato proprio aldi Somaglia Ovest, lungo l’A1. "Compra i biglietti della lotteria che in autogrill di solito sono vincenti", avrebbero detto alcuni tifosi all’amico incaricato di andare al bancone.