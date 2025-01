Zonawrestling.net - Laura Di Matteo (Ex-WWE/NXT UK) annuncia il suo ritiro

L’ex WWE/NXT UKDiil suodal Wrestling.L’atleta italiana, classe 1997, tramite il suo Profilo IG ha rilasciato un comunicato in cui, dopo quasi 10 anni di carriera, il suodalle scene:“Abbiamo finito!Il mio tempo sul Ring è giunto al termine.Amo il wrestling e sarò sempre un* fan però, man mano che sono cresciut*, la paura di ferire me stess* o il mio avversario ha preso il sopravvento e non potevo più esibirmi al meglio.Ho tanto rispetto per i miei colleghi e colleghe, è uno sport bello ma tosto e meritano tanto rispetto. Wrestler, per favore, prendetevi cura gli uni degli altri!! Ho amato ogni momento della mia carriera; sono stat* in posti che non avrei mai immaginato di andare e incontrato persone che non avrei mai immaginato di incontrare; ho lavorato anche per la WWE, che è sempre stato il mio sogno.