L’Arsenal perde malamente in Carabao Cup Arteta ha però la scusa perfetta | “La palla volava troppo”

Il tecnico dell'Arsenal, Mikelha sorpreso tutti nel post semifinale diCup persa in casa 2-0 contro il Newcastle: ha dato la colpa al pallone utilizzato. "Differente da quello della Premier, come lo toccavivia. Abbiamo dominato, ma non si riusciva a centrare la porta". Analisi in parte vera: i Gunners su 27 tentativi non hanno mai segnato ma i Magpies, con la medesimahanno realizzato 2 gol, tirando solo 7 volte.