Ilfogliettone.it - La stampa internazionale celebra la liberazione di Cecilia Sala

Leggi su Ilfogliettone.it

Ladella giornalista italianadalla prigione iraniana ha suscitato un’attenzione immediata e diffusa sui media internazionali, diventando una vera e propria “notizia flash”. La CNN ha dedicato un aggiornamento in tempo reale alla notizia, affermando che “La giornalista italianaè stata liberata da una prigione iraniana ed è in aereo per tornare a casa, come dichiarato mercoledì dalla portavoce del primo ministro italiano Giorgia Meloni.” Questo annuncio ha immediatamente catturato l’interesse globale, sottolineando l’importanza del caso.Anche Alarabiya ha riportato la notizia in prima pagina, mentre Al Jazeera non ha ancora pubblicato aggiornamenti. Notevolmente, il sito dell’agenzia diiraniana IRNA non ha menzionato l’evento, suggerendo forse una reticenza o una strategia mediatica diversa da parte delle autorità iraniane.