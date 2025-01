La prova | la storia vera dietro alla serie Netflix

Leggi su Cinefilos.it

La: laLache si celala“La” (The Breakthrough) è niente meno che un vero e proprio caso di cronaca nera svedese. Anzi, è un pezzo diinvestigativa europea. È stata la prima volta che il DNA è stato utilizzato in questo modo nuovo per risolvere un caso.La“La” (The Breakthrough), uscita nel gennaio 2025, è basata su un vero caso di omicidio svedese. O meglio, lasi basa su uno dei più misteriosi doppi omicidi svedesi.Lasi concentra sulle indagini. Un’indagine che, purtroppo, è andata avanti per molto tempo con pochi indizi. La chiave per risolvere il caso è stata la combinazione della moderna tecnologia del DNA e della genealogia tradizionale. La combinazione di questi elementi ha permesso di risolvere il caso di omicidio di 16 anni fa.