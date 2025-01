Iodonna.it - La Procreazione medicalmente assistita è entrata nei Lea: per accedervi basta pagare il ticket. Che cosa cambia e come funziona

Dal 1° gennaio 2025 la Pma è finalmente accessibile a tutte le coppie italiane a costi ridotti. Non esattamente gratuita (iloscilla tra 100 e 300 euro, a seconda del trattamento) ma è comunque una rivoluzione rispetto al passato, quando la Pma poteva costare oltre i 5mila euro a ciclo. Il cambio assoluto di prospettiva è dovuto al fatto che con il nuovo anno lanei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Ovvero le prestazioni sanitarie essenziali che ogni cittadino ha diritto di ricevere gratuitamente o dietro pagamento di ununiforme su scala nazionale. Salute delle donne: 10 novità importanti da conoscere nel 2025 X Leggi anche › Pma, sì ma dove? La clinica privata (estera) non è più una scelta scontata Da gennaio 2025 la Pma entra nei Lea: (quasi) gratuita in tutta ItaliaQuesto significa che il ricorso a pratiche di fecondazionesarà identico (almeno in teoria) in tutta Italia.