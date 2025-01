Formiche.net - La legge campana è incostituzionale. Ma il terzo mandato è insidioso (anche) per Meloni. La versione del prof. Curreri

Leggi su Formiche.net

È una questione che divide. Il rischio è che il ricorso per impugnare laregionale– evitando così ildel presidente Vincenzo De Luca – favorisca la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein ma accentui lo scontro fra alleati di governo. La questione delè dirimente in particolare per la Lega, che mira a preservare i fortini di Veneto – con il “doge” Luca Zaia – e Friuli Venezia-Giulia con Massimiliano Fedriga. L’orientamento dell’Esecutivo – che dovrebbe sciogliere il nodo sul ricorso domani – è comunque quello di impugnare la. Al di là dell’aspetto più strettamente politico, si tratterebbe di un ricorso “legittimo e in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale”. Lo dice a Formiche.net Salvatore, ordinario di diritto costituzionale all’Università Kore di Enna.