La fine della dinastia dei Medici

Non fu semplicemente una, ma una vera e propria stirpe, quella dei. Grazie all’appoggio ecclesiastico e alla potenza economica, consolidarono il loro potere attraverso matrimoni di convenienza e alleanze strategiche.Si giunge ina Cosimo III, ossessionato dalla questionesuccessione. Il figlio primogenito, Ferdinando, non poteva avere eredi: bisessuale e affetto da sifilide, aveva trasmesso la malattia anche alla moglie. La figlia Anna Maria Luisa, essendo donna, non era idonea secondo le leggi dell’epoca. Rimaneva Gian Gastone, il terzogenito, cresciuto lontano dalla madre, Margherita Luisa d’Orléans, che era tornata in Francia quando lui aveva solo quattro anni. Uomo colto e appassionato di botanica, Gian Gastone si innamorò di Giuliano Dami, un giovane di umili origini, e si abbandonò all’alcol e a incontri omosessuali.