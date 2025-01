Sport.quotidiano.net - La Carrarese di Calabro sfoltisce la rosa. Panico e Hermannsson lasciano la società

Lasaluta il bomber della promozione Giuseppe. I rumors sempre più insistenti degli scorsi giorni sono diventati realtà: il classe ‘97 ha trovato poco spazio nell’undici disegnato da mistere da ieri è ufficialmente un calciatore dell’Avellino, che lo ha acquisito con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Il club apuano in un comunicato ha voluto ringraziare l’attaccante campano "per la dimostrazione di dedizione, attaccamento e professionalità espressa in questi anni trascorsi insieme e conditi da 12 reti in 62 presenze in maglia azzurra e rivolge all’attaccante campano i migliori auguri per un proseguimento della propria carriera sportiva ricco di successi e soddisfazioni personali". Anche ‘Beppe’ha salutato i suoi tifosi con una storia su Instagram corredata da un grande "Grazie Carrara".