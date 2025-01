Pronosticipremium.com - Koné, sfottò social ai giocatori della Lazio: “È fake, non sono irrispettoso”

Per una Roma che si concentra sull’imminente match contro il Bologna, che sarà arbitrato da Abisso, c’è un post derby che si trascina inesorabilmente come dopo ogni confronto diretto. La vittoria, quasi inaspettata, dei ragazzi di Ranieri, ha scatenato la gioia e l’ironia del popolo giallorosso, tanto con striscioni sugli spalti quanto sul web nei giorni successivi. Gliallanonmancati sui, dai più bonari e simpatici ad altri che, come al solito, sfociano nel becero. Uno di questi sembrava aver coinvolto Manu.Nelle ultime ore è andato virale un fotomontaggio, composto da tre immagini, in cui, oltre a vedere il francese festeggiare in campo e battibeccare con Guendouzi, è raffigurata la famiglia del giocatore con il pigiama di Natale (una foto che l’ex Borussia Monchengladbach ha veramente postato su Instagram), ma le facce dei soggetti ritraggono i, nello specifico Zaccagni, Dele-Bashiru, Castellanos, Rovella, Dia e Guendouzi.