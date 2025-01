Rompipallone.it - Juve-Vlahovic, pronto il divorzio: il sostituto arriva subito

Il futuro di Dusanallaè sempre il più incerto: il rinnovo si allontana e i bianconeri sono sempre più forti sulLantus sta provando a riemergere in una stagione fatta di alti e bassi, e in cui aveva iniziato alla grande, ma in cui ora le cose si stanno facendo sempre più difficili. Rialzarsi è davvero complicato, con diversi obiettivi che rischiano di svanire a metà anno, soprattutto per quanto riguarda la conquista dello scudetto.Le prime tre scappano via e le critiche a Dusannon si fermano. Il serbo è sempre sulla bocca di tutti, un po’ perché non sta riuscendo a essere il leader che in molti si aspettavano, un po’ per errori tecnici notevoli. E soprattutto perché non è ancorato il rinnovo di contratto che i bianconeri vorrebbero chiudere da tempo.