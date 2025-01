Nerdpool.it - Jundo – Gennaio 2025: dall’e-book di Solo Leveling fino alla Special Edition di Salt Friend, tantissime novità in arrivo!

Iliniziagrande con l’, in formato cartaceo, di Salad Days 8 e Starting with a Lie 2 e con l’annuncio della Limiteddi1, inil 12 febbraio.Il catalogo digitale invece si espande con l’dell’e-die con le nuove uscite delle oltre 200 serie digitali attualmente in corso come Of Machines and Beasts, See You My King e Restart.ANNUNCI– 34,99€Autrice: Jing JangGenere: Boys Love, Slice of LifeData uscita: 12 FebbraioUscita: BimestraleLadiè unae edizione limitata che accompagna la prima pubblicazione italiana didell’autrice JingJian. Oltre al primo volume dell’opera, contiene quattro gadget esclusivi: uno shikishi olografico, un phonegrip in acrilico di Tong Yang, il keychain orsacchiotto di Xiao Zhen, unaNow Card esclusiva e un Card Keeper a tema per portarla sempre con te.