Jean-Marie Le Pen è morto a 96 anni | la figura storica dell’estrema destra francese

Una vita di provocazioni, scandali e politica polarizzanteLe Pen, fondatore del Front National ecentrale, èa 96, segnando la fine di un capitolo controverso e divisivo nella storia politica della Francia. Il suo nome ha suscitato emozioni contrastanti per decenni, passando da “diavolo della République” per i suoi detrattori a “le président” per i suoi seguaci. Per la politica, la sua morte rappresenta il commiato di un uomo che ha contribuito in maniera decisiva a cambiare il panorama politico del Paese.La nascita di un leaderLe Pen nacqueLe Pen a La Trinité-sur-Mer, in Bretagna, nel 1928. Cresciuto in una famiglia segnata dalla tragedia, perse il padre durante la Seconda Guerra Mondiale quando aveva solo 14