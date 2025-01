Inter-news.it - Inter-Bologna Primavera 1-0 al 45?: la sblocca Venturini!

L’ha chiuso il primo tempo della sfida contro ilin vantaggio per 1-0. Decisivo, per ora, Matteo.VANTAGGIO MOMENTANEO – L’ospita ilnella sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I nerazzurri approcciano alla gara con lo spirito giusto, mostrando sin dall’inizio di voler innestare il match sui binari giusti per evitare sorprese indesiderate. Nella primissima fase dell’incontro, i padroni di casa occupano la metà campo avversaria senza però rendersi concretamente pericolosi per la porta difesa da Massimo Pessina. L’equilibrio sirompe al 16? grazie alla rete di Matteo. Dopo una percussione, Mike Aidoo serve il calciatore italiano, quest’ultimo è bravo a incrociare per mettere fuori casa l’estremo difensore avversario.