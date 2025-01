Ilrestodelcarlino.it - Incognita incendio, al vaglio la fattibilità

Sul 2025, in termini di attrattività turistica, si allunga un grande punto interrogativo: la possibilità o meno di realizzare l’del Castello a Capodanno. Il motivo è presto detto: il maxi cantiere per il restauro del monumento simbolo della città che partirà nel giugno prossimo. C’è già chi ha fatto del sensazionalismo, sostenendo che il Castello non chiuderà più. In realtà, come spiega l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini, le cose non stanno propriamente così. Tant’è che il suo invito, metodologico, è prima di tutto quello di "evitare fughe in avanti". "Al momento – scandisce Fornasini – sono in corso delle interlocuzioni con la Provincia per capire la, in presenza di cantieri e maestranze, dell’del Castello. Però, è troppo presto per fare qualsiasi previsione: sono situazioni complesse che vanno studiate e pianificate".