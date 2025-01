Il West Ham licenzia il capo dopo 20 partite di campionato… mentre Potter firma un contratto di due anni e mezzo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-08 17:55:00

Il West Ham ha esonerato l'allenatore Julen Lopetegui dopo sei mesi in carica e dopo nove sconfitte e sei vittorie nelle prime 20 partite della stagione di Premier League. Gli Hammers hanno avuto una spesa netta di 85,2 milioni di sterline durante l'estate, ma sono 14esimi dopo la sconfitta per 4-1 in casa del Manchester City sabato, sette punti sopra la zona retrocessione. "La prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del club", si legge in un comunicato del West Ham, aggiungendo che hanno agito per raggiungere i loro "obiettivi". La sconfitta per 5-0 contro il Liverpool il 29 dicembre ha portato la squadra in casa a una vittoria in cinque dopo aver iniziato la stagione con tre sconfitte consecutive al London Stadium.