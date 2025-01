Il West Ham annulla la conferenza stampa mentre Lopetegui si avvicina all’uscita

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-08 11:40:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.IlHam hato laprevista per questo pomeriggio, intensificando le speculazioni sul licenziamento di Julen.Lo spagnolo è arrivato al London Stadium solo a maggio, ma ha presieduto un inizio di stagione deludente con gli Hammers al 14esimo posto nella classifica della Premier League.avrebbe dovuto presentare oggi ai media un’anteprima dello scontro del terzo turno della FA Cup di venerdì all’Aston Villa, ma il club ha annunciato questa mattina che non andrà più in scena.Graham Potter è il favorito per subentrare con rapporti che suggeriscono che l’ex tecnico del Chelsea ha tenuto diversi cicli di colloqui con il consiglio delHam.Il Daily Mail afferma che il club dell’East London vuole che Potter si unisca con un contratto a breve termine fino alla fine della stagione con il 49enne che desidera un contratto più lungo.