Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri tuona | Sì all’indulto ma la giustizia è da riformare e rifondare

sicuro: “Sì vada avanti sull’indulto ma lanon tanto riformata ma rifondata.”.Ildi, uno dei veterani del Parlamento con ben nove legislature, spinge sul tema dell’amnistia e sulla riforma della.Ildi: “Sì, ma laè da” (ANSA FOTO) – Notizie.comNe ha viste tante in Parlamento. Anche perché, da deputato e, sono ben 32 anni che è in carica, tanto che è alla sua nona legislatura e qualcosa non è mai cambiato, anzi. “Ogni volta si parla e si dice che deve essere riformata e cambiata in qualche modo. Ma la, lo dico sempre, da anni, andrebbe rifondata. Anche qui sono pragmatico, non mi aspetto miracoli“.È il pensiero di