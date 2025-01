Panorama.it - Il ritorno della bellezza glamour

Nonostante le difficoltà incontrate dai colossilo scorso anno, la continua ricerca di novità da parte dei consumatori rappresenta un motore fondamentale per il mercato. La sua costante evoluzione non è però solo una questione di nuovi prodotti, ma anche di nuove modalità di interazione con i consumatori. Se, infatti, negli anni passati abbiamo assistito al trionfo del minimalismo, ribattezzato dai social con il termine «quiet luxury», il 2025 vedrà unalla sfacciata opulenza, con un focus particolare su elementi visivi che non solo accentuano il fascino estetico, ma celebrano unapiù audace e.Il profumo, in particolare, che si è distinto come il «settore dell’anno» nel 2024, consoliderà la sua crescita anche nel 2025. La continua espansione di PerfumeTok e di content creatore che hanno fattoprofumeria la loro cifra stilistica — basti pensare a kuskusperfume e perfumeshewrote su Instagram — ha contribuito a trasformare il concetto di fragranza, non più relegata a una singola scelta, ma a un'esperienza olfattiva più complessa.