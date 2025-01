Pronosticipremium.com - Il post Ranieri a Roma? Trani si sbilancia: “Per me sarà Montella”

Difficile in questo gennaio concentrarsi sullaa lungo termine. Il presente vede una squadra, reduce dalla grande vittoria nel derby, barcamenarsi tra l’imminente trasferta di Bologna, il tentativo di allargare l’organigramma societario, con Antonello pronto a diventare nuovo CEO, un calciomercato frenetico che passa dal sogno Frattesi alla ricerca di un vice Dovbyk alo di Shomurodov, e la chiusura del girone di Europa League. Eppure tra le questioni dei mesi prossimi c’è anche quella delper la prossima stagione.Urge però partire da un assunto: siamo davvero sicuri che il tecnico di Testaccio passerà dal campo alla scrivania l’anno prossimo? Per lui c’è pronto uno in dirigenza per portare ordine anche nel dietro le quinte della, ma dopo il derby quel “io ho firmato fino a giugno, poi chissà” apre scenari inaspettati.