Il Pokémon Presents di Febbraio 2025 è stato svelato per errore da Niantic di Pokémon GO

Attraverso il datamining di alcune linee di codice diGO, un utente ha scoperto riferimenti diretti all’attesodel prossimo mese,.Difatti analizzando queste righe di codice, che includono degli indizi su un evento dedicato alla regione di Unova perGO, èdi fatti confermato indirettamente la pianificazione dell’evento, senza però una comunicazione ufficiale da parte di Game Freak o TheCompany. Questo leak è significativo, poiché per la prima volta emergono informazioni sull’edizione del.Secondo quanto emerso, il nuovo evento del gioco mobile dovrebbe concentrarsi sulle novità relative alla regione di Unova perGO, suggerendo nuovi, eventi tematici o meccaniche specifiche. Tuttavia, è importante non confondere queste anticipazioni con potenziali annunci di nuovi giochi per console o altre piattaforme.