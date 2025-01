Superguidatv.it - IL PAGANTE inaugura il 2025 con “CLAMO”, il nuovo singolo esplosivo!

Ilparte con il botto: ILtorna a far risuonare i dancefloor con il” (feat. sillyelly), disponibile da venerdì 10 gennaio in esclusiva su licenza M.A.S.T. / Believe e già in pre-save.ILilcon il”Dopo un 2024 caratterizzato da successi certificati Oro come Spingere e Maranza, oltre a un’agenda ricca di live nei festival e club più prestigiosi, il duo milanese si prepara a scrivere uncapitolo memorabile. “” è l’anticipazione di un album in arrivo che promette di continuare a sorprendere e a ridefinire il sound delle notti italiane.Il progetto multiplatino, simbolo della mondanità milanese e fenomeno transgenerazionale, ospita questa volta sillyelly, la regina dell’hyperpop italiano, in un featuringprodotto dai talentuosi producer del team ITACA.