Il Napoli sul mercato | le considerazioni di Zaccaria

Come si muoverà ilsul? Di seguito un articolo di Mario, presidente dell’USSI Campania, tratto dal portale www.magazine.com. Comincia a muoversi qualcosa. Si tratta, tutto sommato, di un movimento, il primo delsul, del quale si sarebbe anche potuto fare a meno. Mi riferisco all’ingaggio di Simone Scuffet, destinato a fare la riserva di Meret. La sua presenza, dunque, ha buone possibilità di passare inosservata, considerato che ilè fuori da tutte le altre competizioni che non siano il campionato e che dunque Scuffet avrà pochissime occasioni per farsi vedere. Lo scambio con il Cagliari serve sostanzialmente a ‘liberare’ Caprile che chiedeva di essere ceduto per poter giocare. Nello spogliatoio partenopeo.Comunque ci sarà un muso lungo in meno nello spogliatoio e questo per Conte rappresenterà di sicuro un aspetto positivo.