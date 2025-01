Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parola a Gaetano Fontana

Ha parlato soprattutto del, allenatore del Gubbio ed ex calciatore (anche del ‘Ciuccio) a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Tutto è migliorabile, anche una squadra in testa alla classifica può essere potenziata, non dimentichiamo che ilè in costruzione. All’inizio avevo un po’ di timore per la trasferta di Firenze, contro una squadra ben organizzata, aver vinto in maniera importante è un dato che va a rafforzare i concetti di Conte, che partono da quest’estate. Bisognava ritrovare compattezza e spirito di gruppo, all’interno di questi atteggiamenti devono esserci poi i contenuti tecnici ed ilne ha di grande livello. Era difficile pronosticare il primato deldopo lo 0-3 del Bentegodi, dove gli azzurri, dopo un primo tempo dominato, furono protagonisti di una ripresa indecorosa”.