Il Milan toglie Zirkzee alla Juve

Dopo lo sgarbo in Supercoppa ai danni dellantus, ilsembra del tutto intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote a Giuntoli anche per quanto riguarda il calciomercato: vincerà chi arriverà prima. Con Sergio Conceicao ilsembra aver ritrovato nuova linfa infilando due vittorie pesantissime e vincendo la Supercoppa Italiana, facendo tra l’altro un brutto scherzo ai cugini dell’Inter. L’ex Porto ha grandi obiettivi per il prossimo anno e per raggiungerli servirà qualche “ritocchino” sul mercato, se così si può dire. Prima di lasciare Bologna Joshuaera l’oggetto del desiderio di mezza Europa, compresentus e, ma poi nessuna delle due riuscì a trovare l’accordo, principalmente per le commissioni che i manager dell’olandese pretendevano.Poi è arrivato il Manchester United a soffiare l’attaccante a tutte le pretendenti.