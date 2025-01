Lanazione.it - Il bacio della Dea Bendata. Un fortunato anche in città. Vinti 50mila euro alla lotteria

La Deatorna a baciare Fucecchio. L’ha fatto con l’estrazione delleItalia 2024. Un 10 da ben 2 milioni di. Qui, nelladel Padule e del giornalista Montanelli, è stato assegnato uno dei cinque premi da terza categoria dal’uno. La vincita fucecchiese è una di quelle, quindi, che ha segnato il successoin Toscana dove non è stato assegnato nessun premio di prima categoria: ma la nostra regione – grazie alle vincite minori – ha potuto festeggiare comunque. In Toscana sono stati infatti staccati oltre 600mila biglietti, con una percentuale del +29,7% rispetto a un anno fa. Un, appunto, c’è statoa Fucecchio:fine, sono un bella cifra, che non cambia la vita, ma può regalare qualche soddisfazione in più. Specie in questi tempi in cui la crisi si fa sentire, ed il caro vita è l’argomento di tutti i giorni.