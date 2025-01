Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d’Italia”: la Carrarese

Lo stemma che compare neidellaè identico all’effige comunale, ossia una ruota riportante il motto “Fortitudo mea in rota” cioè “La mia fortuna è nella ruota”.Tale simbolo testimonia il vero e proprio “culto” riservato dai carraresi alla ruota e lo dimostra anche il fatto che essa venne posta come principale motivo architettonico sulla facciata del Duomo cittadino. Tale devozione popolare potrebbe trovare fondatezza, assunta la legittima ipotesi che trae dal carro l’origine del toponimo Carrara, nella conseguenza logica di abbinare al carro la funzione essenziale della ruota. Circa icarraresi, mentre negli anni Sessanta erano finemente ricamati, negli anni Settanta e Ottanta, si presentano in campo azzurro con stemma al centro in giallo costituito da una ruota al cui interno era riportata la denominazione US– P.