Top-games.it - I 5 videogiochi tratti da fumetti che dovete provare

sono una fonte inesauribile di ispirazione per i, ma non sempre il risultato è all’altezza delle aspettative. Tra tanti titoli mediocri o dimenticabili, ce ne sono alcuni che hanno saputo trasporre in modo fedele e divertente le avventure dei personaggi cartacei sullo schermo. In questo articolo vi proponiamo una classifica dei 5 migliorida.Spider-Man, sicuramente tra i miglioridadi sempreIl celebre arrampicamuri della Marvel ha avuto moltidedicati, ma forse nessuno come quello sviluppato da Insomniac Games nel 2018 ha saputo rendere giustizia al suo carisma e alle sue abilità. Il gioco ci mette nei panni di un Peter Parker adulto e maturo, che deve affrontare una nuova minaccia che mette in pericolo New York.