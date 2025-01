Hub Agritech innovazione e sostenibilità | progetto made in Campania

Leggi su Ildenaro.it

Promuovere l’tecnologica e laambientale nell’agricoltura e nell’acquacoltura è l’obiettivo deldenominato HubTerritory Light. Un’iniziativa all’avanguardia che, partendo dall’esperienza sviluppata in, presentata anche al G7 Agricoltura svolto a Siracusa, lancia la sfida sull’intero territorio nazionale, grazie alla collaborazione tra l’incubatore di imprese accreditato dal ministero delin Italy, Incubatore Campano, l’associazione di settore del mondo cooperativistico Unci AgroAlimentare e il centro di formazione avanzata Geosmart Campus. Alla compagine si aggregheranno anche università ed altri soggetti qualificati.I partner iniziali metteranno in campo specifiche azioni sinergiche che garantiranno per l’intera durata deluna raccolta dati effettuata con sensori IoT (Internet of things, una rete di strumenti e apparecchi incorporati con sensori, software e connettività) e centraline ambientali per avviare un’analisi di informazioni strutturate e georeferenziate fondamentali per l’e lanel settore agricolo.