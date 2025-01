Sport.quotidiano.net - Hockey in linea serie A1. Warpigs al 4° posto

Ottimo inizio 2025 per la Libertas Forlì, che si è imposta nel posticipo della 10ª giornata (prima di ritorno) per 1-2 in casa dell’Edera Trieste. I padroni di casa partono meglio e a metà primo tempo passano in vantaggio. Ma piano piano Forlì incrementa le occasioni, fino ad arrivare a 2 minuti dalla fine del primo tempo, quando Carli imbecca Troiano per il pareggio. Nel secondo tempo idi coach Fabio Rigoni entrano in campo con uno spirito diverso e prendono l’iniziativa, i biancazzurri insistono fino a trovare il gol del vantaggio con Guerre (foto) su assist di Guerzoni a metà della ripresa. Tre punti pesanti che consentono di scavalcare Cittadella e gli altri giuliani, i Tigers, allungando anche su Legnaro: ora Forlì è quarta. Il resto del turno si è giocato lo scorso 14 dicembre, questo il quadro completo: Legnaro-Vicenza 0-10, Cittadella-Tigers Trieste 5-0, Verona-Milano 1-5 e Asiago Vipers-Torre Pellice 6-3.