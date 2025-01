Game-experience.it - GTA 6, Rockstar Games continua a promuovere l’uscita del gioco nel 2025

Leggi su Game-experience.it

il lancio di GTA 6 per il, allontanando in questo modo le voci che vogliono ilrinviato ai primi mesi del 2026.Insider Gaming ha infatti riportato che attraverso una serie di recenti post su LinkedIn, il celebre team di sviluppo americano ha dato il via ad una vera e propria campagna di reclutamento per animatori, progettisti di ambienti e specialisti di motion capture nelle sedi di Londra, Leeds, Edimburgo e Dundee. Ogni annuncio era accompagnato da un banner che riportava chiaramente “In arrivo nel” per quanto riguarda Grand Theft Auto 6, sottolineando l’importanza dell’anno per il team.Ricordiamo comunque che al momento della stesura di questo articolo il periodo di uscita ufficiale di GTA 6 è fissato nell’autunno del, una finestra temporale che si allinea con i precedenti lanci di titolicome GTA IV e GTA V.