Ilfogliettone.it - Groenlandia e Danimarca, l’Ue minimizza le minacce di Trump: siamo impazienti di lavorare con la nuova Amministrazione Usa

Leggi su Ilfogliettone.it

di” con laUsa “per una forte agenda transatlantica e per gli obiettivi comuni e gli interessi strategici cruciali”, con “l’obiettivo centrale di cooperare sui temi di interesse comune”; ma “la sovranità degli Stati deve essere rispettata in ogni caso”. Lo ha affermato la portavoce per gli Affari esteri e la Sicurezza della Commissione europea, Anitta Hipper, rispondendo a una domanda sulleespresse ieri da Donaldnei riguardi dellae della.La portavoce capo della Commissione, Paula Pinho, ha poi precisato che alla, che è parte dellama non dell’Unione europea, si applica la clausola di mutua difesa prevista dall’articolo 42, punto 7 del Trattato Ue di Lisbona (approvato nel 2007 e in vigore dal 2009).