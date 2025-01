Anteprima24.it - FOTO/ “Il Cinema Partenio è sicuro, solo piccoli lavori nel retro”

Tempo di lettura: 2 minutiIl distacco di intonaco registrato dai Vigili del Fuoco la sera del 2 Gennaio 2024 al Cine Teatroha riguardato una parte posteriore della struttura, quella su Corso Vittorio Emanuele, dove insiste una uscita nemmeno più utilizzata e i comproprietari si sono già attivati per ottemperare all’ordinanza dirigenziale del Comune di Avellino ( LEGGI QUI).L’intero stabile, invece, non presenta alcun problema, come si evince dallascattate da Via Verdi, l’ingresso dello storicoe, dunque, spettatori e scolaresche possono stare tranquilli e continuarsi a godere le proiezioni in piena sicurezza e tranquillità.Un cortocircuito comunicativo, anche alla lettura dell’ordinanza comunale dove si riporta la relazione del Comando dei Vigili del Fuoco che recita, testualmente, “il personale intervenuto ha costatato visivamente evidenti segni di vetusta? e la presenza di diffusi distacchi di calcestruzzo in parte caduti ed in parte in procinto di cadere determinando situazione di pericolo al passaggio sottostante di persone in corrispondenza della facciata dell’edificio posta in adiacenza al Corso Vittorio Emanuele in Avellino”.