Puntomagazine.it - Festa Grande a Somaglia: Il paesino del Lodigiano vince il primo premio della Lotteria Italia 2024

Leggi su Puntomagazine.it

, il piccolo paese delilda 5 milioni di euro, mentre la Lombardia si conferma regione fortunata con un altrojackpot.Un’autentica esplosione di felicità ha invaso il piccolo paese di, in provincia di Lodi, dopo che il biglietto T 173756, venduto proprio nel centro del, ha conquistato il, portando a casa una cifra straordinaria di 5 milioni di euro. Un colpo di fortuna che ha illuminato la vita di uno o più fortunati residenti di un comune di meno di 4.000 abitanti.Non è la prima volta che la Lombardia si distingue in questo concorso: per il secondo anno consecutivo, infatti, la regione ha confermato la sua posizione di “regina”, dopo il trionfo dello scorso anno a Milano.