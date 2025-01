.com - Eugenio Bennato, il nuovo album è Musica del mondo

delè ildi, ecco la tracklist completa e i temi trattatidelè ildiin uscita il 10 gennaio: dodici brani che custodiscono l’essenza dellapopolare, dalla scelta dei temi, come il valore della diversità, la memoria collettiva e personale, l’eredità culturale, la giustizia sociale e la lotta per i diritti, a quella dei suoni, folk, etnici e word, sempre aperti a nuove contaminazioni.delè un viaggio verso l’altro, un movimento che è già in sé luogo d’incontro: un inno alla vita, alla fratellanza e alla bellezza. Un disco che parte da Napoli, città dalle molteplici anime sempre aperta ad accogliere l’altro, per raggiungere il resto dele le sue voci, e integrarle in un unico canto.