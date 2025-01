Gossipnews.tv - Ennesima Polemica ad Affari Tuoi: Critiche Social Su Tutti i Fronti!

Leggi su Gossipnews.tv

al centro di gravi polemiche. Cosa ha fatto infuriare il pubblico? Ecco che cosa è successo!torna alla sua programmazione regolare, ma la puntata non è passata inosservata, scatenando un’ondata disui. Dopo lo speciale Lotteria Italia, accolto tiepidamente dal pubblico, il game show è di nuovo nel mirino, questa volta per i premi e alcune scelte poco apprezzate.La serata vedeva protagonista la Toscana, rappresentata da una giovane geologa di Campi Bisenzio. Tuttavia, molti telespettatori hanno subito sentito la mancanza della simpatica signora Antonietta, che nella puntata speciale aveva conquistatocon la sua energia e i siparietti con Stefano De Martino. La nuova puntata, invece, ha fatto discutere per il ritorno dei premi gastronomici, con una Bistecca Fiorentina che ha scatenato la