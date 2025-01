Unlimitednews.it - Energia, per Pichetto serve patto Italia-Germania per tagliare i prezzi

ROMA (ITALPRESS) – Un asse traperchè le “industrie gemelle” possano rialzarsi e garantirsi un futuro. Così il ministro per la Sicurezza energetica e l’Ambiente GilbertoFratin, in un’intervista a la Repubblica, spiega la strategia per alleviare le prime due manifatture d’Europa, che “oggi vivono un’emergenza indotta anche dal caro-gas, perchè nessuna manifattura va avanti se paga l’il doppio dei concorrenti”. Il piano sarà enucleato nell’incontro tra il politico di Forzae il vice cancelliere Robert Habeck il 21 gennaio a Roma, per inaugurare il South Corridor.Per il ministro se “l’idrogeno sarà concreto tra qualche anno, il nostro dovere è creare le condizioni per arrivarci forti: per questo è importante confrontarsi cone Austria sui nodi dell’”.