Ilnapolista.it - È Casadei il centrocampista scelto dal Napoli, a breve l’offerta ufficiale (Fabrizio Romano)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilha anche trovato in queste ore ildi qualità da immettere in rosa a gennaio, si tratta di Cesare. Ildella Nazionale under 21 non ha trovato spazio in Inghilterra – non era semplice, dato che il Chelsea ha in rosa più di 30 giocatori – ma è molto stimato in Italia ed è un profilo molto qualitativo, che Antonio Conte vorrebbe crescere in casa propria e avere dalla sua. Secondo l’espertola trattativa entrerà anel vivo, mentre Gianluca Di Marzio già ieri aveva parlato in un importante sprint delsul giocatore., offertadalin arrivo ()Scrive così il noto esperto di mercatosul proprio canale X:“Ilsta preparandoal Chelsea per Cesare