Ilnapolista.it - Deschamps lascia la Francia nel 2026. Lo ha detto adesso per evitare l’attenzione mediatica sulla nazionale (l’Equipe)

Se il nome di Zidane è balzato in cima alla cronaca sportiva francese è perchénon sarà più ct della Franca dal Mondialeripercorre la sua carriera, da giocatore e da allenatore. E in questo suo ultimo percorso professionale ha maturato l’idea di interrompere la carriera da ct.Leggi anche: Zidane è il successore naturale di, è la sua ambizione suprema (l’haperdi infestare i prossimi raduni nazionaliScrive:“Già quest’estate, durante gli Europei in Germania, il boss dei Blues aveva confidato in privato, tra il serio e il provocatorio, che non sarebbe andato oltre il. Il 1° settembre aveva dichiarato anche a Téléfoot: «No. Non voglio continuare per il gusto di continuare. Non è una forza trainante per me.