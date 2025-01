Tvplay.it - Dall’Inter al Napoli, la beffa cambia tutto: Marotta alza la bandiera bianca

Leggi su Tvplay.it

Pered Inter, in attesa del prossimo turno di campionato bisogna registrare un importante aggionamento in sede di calciomercato.Dopo la grandissimasubita nella finale di Supecoppa italiana contro il Milan di Sergio Conceicao, di fatto, l’Inter deve resettareper dimostrare ancora volta di essere la squadra più forte del calcio italiano. Anché perché la lotta scudetto si sta facendo sempre più appassionante.al, lala(Ansa Foto) tvplay.itIlè sì in vetta alla classifica del campionato di Serie A, ma anche perché l’Atalanta e l’Inter devono recuperaer delle partite. Proprio per questo motivo, di fatto, la squadra di Simone Inzaghi è chiaata a vincere già a partire dal prossimo weekend.I nerazzurri, infatti, sono attesi dalla gara in trasferta contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.