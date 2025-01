Crisi dell’auto Elkann chiede a Musk Mercedes sceglie Volvo | le alleanze tra i big per evitare le multe Ue

Leggi su Open.online

L’accordo per congelare leeuropee alle case automobilistiche sembra ancora lontano. E così, perdi incappare in sanzioni multimilionarie, i costruttori del Vecchio Continente hanno dato il via a un valzer di. Nel 2025, scattano le primeper le aziende del settore auto che non sono riuscite a ridurre le emissioni di anidride carbonica entro i limiti stabiliti da Bruxelles. Ogni produttore ha un obiettivo specifico da raggiungere, calcolato in base al mix di veicoli che vende, ma gli esperti stimano che per scongiurare le sanzioni almeno il 20% delle auto vendute da ciascun costruttore dovrebbe rientrare nella categoria dei veicoli elettrici.Cos’è il «pooling»C’è però anche una strada alternativa che la Commissione europea mette a disposizione delle case automobilistiche europee: crearee mettere a fattor comune le proprie emissioni di CO2.